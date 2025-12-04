Il caos dei test di medicina parla l’avvocato Leone | Migliaia di ricorsi in arrivo Vi spiego cosa può succedere – L’intervista
Solo il 10-15% ha superato con almeno 1830 tutte e tre le prove del primo appello per entrare alla facoltà di medicina, svolti lo scorso 20 novembre. Un dato che significa che nove studenti su dieci sono fuori dalla futura graduatoria nazionale. E mentre oggi sono arrivati i risultati ufficiali, da settimane rimbalzano sui gruppi WhatsApp universitari audio, foto e messaggi di presunti imbrogli, copiature con il cellulare, controlli assenti e irregolarità diverse da sede a sede. Sul nuovo sistema del semestre filtro, sulle anomalie nella gestione delle prove e sui futuri ricorsi legali, abbiamo intervistato l’avvocato Francesco Leone, che da anni segue i contenziosi sui test di accesso e che in queste settimane ha raccolto le varie anomalie da migliaia di candidati, arrivando a mandare una prima diffida al ministero dell’Università e della ricerca. 🔗 Leggi su Open.online
