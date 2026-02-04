Vi porto in un tempio della massoneria di Perugia Simboli riti e mappa delle logge del Grande Oriente

Oggi entriamo in un tempio della massoneria di Perugia, un luogo che nasconde più di quanto si veda. Tra muri antichi e simboli nascosti, si scopre un mondo di riti e logge che da secoli si intrecciano con la storia della città. Non si tratta solo di segreti, ma di un impegno sociale e di un pensiero libero che ancora vive tra quelle mura.

Un viaggio attraverso Perugia può essere un'esperienza che sfiora secoli di storia, arte e fede. Ma tra le mura di antichi palazzi e lungo le vie che portano nomi di eroi risorgimentali, si cela un altro strato di narrazione: una storia fatta di libero pensiero, simboli e un impegno sociale.

