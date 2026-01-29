Il giudice di Roma stoppa le nuove elezioni indette dal Grande Oriente d’Italia per il rinnovo dei vertici nazionali della massoneria

La giudice Flora Mazzaro del Tribunale di Roma ha sospeso le elezioni indette dal Grande Oriente d’Italia. La decisione arriva dopo un’istanza cautelare e blocca le votazioni previste per il primo febbraio, lasciando in sospeso il rinnovo dei vertici della massoneria italiana.

". in accoglimento dell’istanza cautelare, sospende l’efficacia della delibere impugnate". Con queste due sole righe alla fine del suo provvedimento la giudice Flora Mazzaro della XVI sezione civile del Tribunale di Roma ha di fatto bloccato la procedura elettorale indetta dal Grande Oriente d'Italia per il prossimo 1° febbraio per il rinnovo dei vertici della Massoneria italiana. La giudice, che ha sciolto la riserva assunta tempo addietro, ha di fatto accolto il ricorso proposto dai "fratelli" Leo Taroni e Giuseppe Paino, che avevano impugnato una serie di deliberazioni assunte dal gran maestro del Goi Stefano Bisi, dopo le controverse vicende elettorali dei mesi scorsi, che avevano visto contrapposte le due "anime" della più grande obbedienza massonica italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il giudice di Roma stoppa le nuove elezioni indette dal Grande Oriente d’Italia per il rinnovo dei vertici nazionali della massoneriaResta ora aperto il giudizio di merito, promosso da alcuni fratelli messinesi, che nel frattempo hanno sospeso la loro obbedienza al Goi ... gazzettadelsud.it

È online Erasmo di gennaio 2026 Il numero di Erasmo di gennaio 2026 si apre con l’annuncio della prossima Gran Loggia del Grande Oriente d’Italia, che si terrà . Nel corso dell’assise avrà luo - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Sulla Gazzetta del Sud una storia di massoneria a Messina. Un notaio ha denunciato infiltrazioni della malavita nelle elezioni del Grande Oriente locale, espulso e nominato Cavaliere Nero. Aperto un'inchiesta, nella loggia anche il medico di M x.com