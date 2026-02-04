Vergara dall’intuizione di Grava al tesoro del Napoli

Una storia che sembra scritta già da tempo. Vergara, ex calciatore e oggi protagonista nel mondo del Napoli, ha scoperto il suo talento grazie all’intuizione di Grava. Ora si trova a giocare un ruolo importante nel tesoro del club partenopeo, confermando come alcune scelte possano cambiare il corso delle carriere e delle squadre. La sua avventura continua a sorprendere chi lo segue da vicino.

Certe storie sembrano seguire un filo già tracciato. Quella di Antonio Vergara parte da lontano, da quando era poco più di un bambino e attirò l’attenzione di Gianluca Grava, allora responsabile del settore giovanile del Napoli. Un colpo d’occhio, una sensazione immediata: bastò quello per convincere il club a puntare su di lui senza esitazioni, quando ancora era solo uno dei tanti ragazzini che rincorrevano un pallone su un campo di provincia. Da quell’intuizione precoce è nato un percorso di crescita costante, culminato oggi con l’esplosione in prima squadra e con un futuro già blindato dal club azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

