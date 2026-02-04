Una storia che sembra scritta già da tempo. Vergara, ex calciatore e oggi protagonista nel mondo del Napoli, ha scoperto il suo talento grazie all’intuizione di Grava. Ora si trova a giocare un ruolo importante nel tesoro del club partenopeo, confermando come alcune scelte possano cambiare il corso delle carriere e delle squadre. La sua avventura continua a sorprendere chi lo segue da vicino.

Certe storie sembrano seguire un filo già tracciato. Quella di Antonio Vergara parte da lontano, da quando era poco più di un bambino e attirò l’attenzione di Gianluca Grava, allora responsabile del settore giovanile del Napoli. Un colpo d’occhio, una sensazione immediata: bastò quello per convincere il club a puntare su di lui senza esitazioni, quando ancora era solo uno dei tanti ragazzini che rincorrevano un pallone su un campo di provincia. Da quell’intuizione precoce è nato un percorso di crescita costante, culminato oggi con l’esplosione in prima squadra e con un futuro già blindato dal club azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vergara, dall’intuizione di Grava al tesoro del Napoli

Approfondimenti su Vergara Napoli

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato di Antonio Vergara durante un’intervista a Sky Sport Insider.

Vergara ha raccontato di aver vissuto un episodio che nessuno conosce.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: La muscolatura di Vergara ci dice quanto merito c’è di Conte, della sua preparazione dura da molti messa sotto accusa Lo scrive Enrico Fedele sul Roma: Conte ha costruito in Vergara un calciatore completo. Non solo talento, ma forza. Non solo intuizione, m; Terrazza Alba a città del Messico è il cuore della casa messicana; Napoli-Fiorentina 2-1 pagelle: Vergara da favola, Conte torna a vincere ma è maledizione infortuni, anche Di Lorenzo ko; Le pagelle di Juve-Napoli: David è diventato implacabile, ma che partita Locatelli e Thuram.

Vergara, dall’intuizione di Grava al tesoro del NapoliForzAzzurri.net - Vergara, dall’intuizione di Grava al tesoro del Napoli Certe storie sembrano seguire un filo già tracciato. Quella di Antonio Vergara parte da lontano, da ... forzazzurri.net

Vergara, l'incredibile parabola: dal mercato al posto fisso nel Napoli di Conte. E Gattuso...E pensare che fino a 15 giorni fa non giocava neanche e sembrava destinato a essere ceduto in prestito a una tra Cagliari e Cremonese, che erano già entrate in azione per accaparrarselo. Nel calcio ... tuttosport.com

Retroscena #Vergara: per il Napoli é incedibile! Rifiutata offerta dall’estero: la cifra x.com

Napoli-Fiorentina ci ha anche dimostrato che è nata una nuova coppia in campo. McTominay e Vergara, uno scozzese e un napoletano insieme. Scott incoraggia e spinge Vergara già dall'ingresso in campo. Nulla può sfuggire al controllo del numero 8 E ci - facebook.com facebook