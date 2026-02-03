Vergara la rivelazione di Grava | Vi racconto una cosa che non sa nessuno
Vergara ha raccontato di aver vissuto un episodio che nessuno conosce. Il giovane difensore del Napoli si apre, parlando del suo rapporto con la squadra e delle sfide affrontate finora. Non nasconde le difficoltà, ma sottolinea anche la determinazione di voler crescere e dimostrare il suo valore. La sua storia emerge tra le tante vicende di un club che punta forte sui giovani talenti.
Si tra caricando il suo Napoli sulle spalle, con prestazioni degne di un calciatore già affermato da anni. E invece Antonio Vergara è “nuovo” in Serie A, con solo 6 presenze collezionate, ma che sono bastate per far vedere l’enorme qualità e personalità di questo ragazzo di Frattaminore. Personalità che non sono passate inosservate nemmeno a Gianluca Grava, che ha raccontato com’è stato scoprire un calciatore come Vergara. “Vi spiego com’era Vergara”, Grava racconta tutto. L’ex capitano del Napoli ha raccontato alcuni retroscena legati all’uomo del momento, Antonio Vergara. Ai microfoni di Sky Sport Insider, Grava ha spiegato com’è stato vedere per la prima volta vederlo giocare da vicino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Grava: “Vergara ha grande personalità, senza quella non potresti pensare di fare la ‘ruleta’ contro i difensori del Chelsea”
Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato di Antonio Vergara durante un’intervista a Sky Sport Insider.
Napoli si gode Vergara ma non scusa il ritardo di Conte, buone notizie per Di Lorenzo, non si deve operareDi Lorenzo rischia il crociato: il Napoli corre ai ripari sul mercato. Nel mirino Juanlu Sanchez e Zappa, mentre è vicino l’arrivo di Alisson Santos. Intanto, Conte scopre la favola Vergara. sport.virgilio.it
Zola: Con la Juve mi è piaciuto Vergara: la C vero trampolino di lancio per i talentiGianfranco Zola, ex attaccante di Napoli e Chelsea, commenta in una intervista al Corriere dello Sport l'assenza di Lukaku e il suo penso nel gioco. tuttomercatoweb.com
Viali su Vergara: “Il gol non mi ha sorpreso. La crescita sì” Il gol contro il Chelsea ha acceso i riflettori, ma per chi lo conosceva da vicino non è stata una rivelazione improvvisa. William Viali, intervenuto a Cronache Azzurre su Radio Tutto Napoli, racconta Anto - facebook.com facebook
