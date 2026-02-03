Vergara la rivelazione di Grava | Vi racconto una cosa che non sa nessuno

Vergara ha raccontato di aver vissuto un episodio che nessuno conosce. Il giovane difensore del Napoli si apre, parlando del suo rapporto con la squadra e delle sfide affrontate finora. Non nasconde le difficoltà, ma sottolinea anche la determinazione di voler crescere e dimostrare il suo valore. La sua storia emerge tra le tante vicende di un club che punta forte sui giovani talenti.

Si tra caricando il suo Napoli sulle spalle, con prestazioni degne di un calciatore già affermato da anni. E invece Antonio Vergara è “nuovo” in Serie A, con solo 6 presenze collezionate, ma che sono bastate per far vedere l’enorme qualità e personalità di questo ragazzo di Frattaminore. Personalità che non sono passate inosservate nemmeno a Gianluca Grava, che ha raccontato com’è stato scoprire un calciatore come Vergara. “Vi spiego com’era Vergara”, Grava racconta tutto. L’ex capitano del Napoli ha raccontato alcuni retroscena legati all’uomo del momento, Antonio Vergara. Ai microfoni di Sky Sport Insider, Grava ha spiegato com’è stato vedere per la prima volta vederlo giocare da vicino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato di Antonio Vergara durante un’intervista a Sky Sport Insider.

