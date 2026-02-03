Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha parlato di Antonio Vergara durante un’intervista a Sky Sport Insider. Ha elogiato la personalità del giovane, sottolineando come senza quella non si possa nemmeno pensare di affrontare i difensori del Chelsea, come ha fatto Vergara nella ‘ruleta’.

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli che ha scoperto Antonio Vergara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Insider. Ecco le sue parole: “ È un percorso iniziato nel 2013, era il periodo di Natale, con Luigi (Caffarelli, ndr) e mio padre andammo a vedere un torneo Under11 organizzato dalla Scuola calcio dei fratelli Lodi dove partecipavamo anche noi del Napoli. Lo notammo subito, era piccolino, gracile, ma aveva qualità, come tutti i mancini, e forza nelle gambe. Parlammo con i genitori e grazie anche alla disponibilità della scuola calcio riuscimmo ad accoglierlo nella nostra famiglia ”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Grava: “Vergara ha grande personalità, senza quella non potresti pensare di fare la ‘ruleta’ contro i difensori del Chelsea”

Approfondimenti su Gianluca Grava

La recente vittoria del Chelsea contro il Pafos, squadra cipriota, solleva diverse questioni sul futuro della squadra.

Durante l’ultima puntata di Fiorello, Corona ha sorprendentemente confessato di voler partecipare al Grande Fratello, lasciando pubblico e opinionisti senza parole.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gianluca Grava

Argomenti discussi: Vergara show, la scoperta dell'insospettabile Grava: Piccolo e gracile, lo notai così; SKY - Grava: Vergara ha grande personalità, se non ce l'hai non puoi pensare di fare la ruleta in mezzo ai difensori del Chelsea; Vergara come un grande ex Napoli? Scatta il paragone in diretta | Meret si espone; Vergara, chi è il talento Made in Napoli che strega il Maradona.

SKY - Grava: Vergara ha grande personalità, se non ce l'hai non puoi pensare di fare la ruleta in mezzo ai difensori del ChelseaNAPOLI - Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, raccontando come ha scoperto il talento di Antonio Vergara e come l'ha portato a Napoli ... napolimagazine.com

La pazienza premiata di Vergara. Grava: Come è nato il talento di AntonioGianluca Grava racconta in esclusiva come ha scoperto il talento di Vergara e come l'ha portato a Napoli. È un percorso nato nel 2013, Antonio ha dovuto aspettare più degli altri per avere la sua ... sport.sky.it

#Grava: “#Vergara ha grande personalità, senza quella non potresti pensare di fare la ‘ruleta’ contro i difensori del #Chelsea”. A Sky Sport Insider: "Lo notammo subito, era piccolino, gracile, ma aveva qualità, come tutti i mancini, e forza nelle gambe". - facebook.com facebook

Grava: 'Come è nato il talento di Vergara' #SkySport #SkySerieA x.com