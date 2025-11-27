È reo confesso dell’omicidio di due prostitute | rinviato a giudizio Vasile Frumuzache
PRATO – È stato rinviato a giudizio Vasile Frumuzache, la guardia giurata di origine romena che ha confessato l’omicidio di Maria Denisa Paun, la trentenne connazionale uccisa il 15 maggio scorso all’interno del residence Ferrucci di Prato. Il corpo della donna era stato ritrovato tre settimane dopo nella zona delle Panteraie, a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Il giudice per l’udienza preliminare ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Luca Tescaroli. Frumuzache, residente a Monsummano Terme e assistito dall’avvocato Diego Capano, comparirà il 15 gennaio davanti alla Corte d’assise di Firenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
