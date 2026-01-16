La Regione ha ritrovato due treni della linea aretina, nascosti dietro un cespuglio di RFI. Dopo un periodo di assenza e numerosi disagi per i pendolari, da lunedì 19 gennaio i treni torneranno in servizio, offrendo una soluzione stabile alla mobilità locale. Questa ripresa rappresenta un passo importante per il ripristino di un servizio fondamentale per la comunità.

Dopo giorni di pianti, rosari, maledizioni ai tabelloni elettronici e pendolari visti vagare senza meta lungo i binari, ecco il miracolo: da lunedì 19 gennaio tornano in servizio due treni sulla linea aretina. Non per grazia ricevuta, ma perché la Regione Toscana s’è ricordata che esistono anche quelli che vanno a lavorare. I convogli 18747 e 18754, dati per dispersi durante i misteriosi “lavori programmati” di RFI (programmati sì, ma a sorpresa), ricompaiono finalmente nel mondo dei vivi. Uno torna addirittura con un nuovo nome, tipo latitante col passaporto falso: il 18754 diventa 94482, così non lo riconosce nessuno e passa meglio tra i cantieri. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rieccoli! Dopo l’esilio ferroviario tornano due treni: la Regione li ha ritrovati dietro un cespuglio di RFI

