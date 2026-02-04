Vannacci | Salvini ha tradito le promesse

Vannacci accusa Salvini di aver tradito le promesse fatte. Durante un’intervista, Vannacci sostiene che Salvini si mostra sleale, promuovendo idee e poi cambiando idea quando arriva il momento di votare. La sua presa di posizione mette in discussione la coerenza del leader della Lega, che avrebbe invece fatto marcia indietro su alcuni punti chiave.

18.52 "Io sleale? E' stato Matteo Salvini che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione". Così l'ex generale Vannacci, dopo il suo addio alla Lega. "Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sulla legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona". "E' Salvini che ha tradito le promesse" aggiunge Vannacci.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Roberto Borghezio, ex eurodeputato e storico membro della Lega, ha deciso di uscire dal partito.

