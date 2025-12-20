Manovra Pd | Governo bugiardo sulle pensioni ha tradito le promesse M5s | Continuano ad accanirsi sui più poveri

“Ancora una volta emerge un atteggiamento punitivo e incomprensibile verso lavoratrici e lavoratori “. Il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia critica così il nuovo emendamento alla manovra, appena presentato dal ministero dell’Economia, che tra i contenuti principali abolisce la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata cumulando gli importi della previdenza complementare e taglia l’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. “Siamo davanti a un governo bugiardo, inaffidabile, che promette una manovra “lineare e semplice” e poi la riscrive a colpi di maxi-emendamenti, nel caos e nel ritardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni: "Tradite le promesse"

Manovra: Boccia (Pd), 'governo aiuta ricchi e lascia poveri senza cure'

Riscatto laurea e pensione, la Lega contro il Governo: presentato il sub-emendamento; Manovra | Boccia ' cambia ancora anche su pensioni tornano indietro'; Pensioni | Boccia ' destra minacciava sotto casa la Fornero ora è ben oltre sua riforma'.

