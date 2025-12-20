Manovra Pd | Governo bugiardo sulle pensioni ha tradito le promesse M5s | Continuano ad accanirsi sui più poveri
“Ancora una volta emerge un atteggiamento punitivo e incomprensibile verso lavoratrici e lavoratori “. Il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia critica così il nuovo emendamento alla manovra, appena presentato dal ministero dell’Economia, che tra i contenuti principali abolisce la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipata cumulando gli importi della previdenza complementare e taglia l’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. “Siamo davanti a un governo bugiardo, inaffidabile, che promette una manovra “lineare e semplice” e poi la riscrive a colpi di maxi-emendamenti, nel caos e nel ritardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Manovra, Pd: “Governo bugiardo, sulle pensioni ha tradito le promesse”. M5s: “Continuano ad accanirsi sui più poveri” - Pd e M5s criticano l'emendamento che abolisce la pensione di vecchiaia anticipata con previdenza complementare ... ilfattoquotidiano.it
Manovra: Boccia, governo bugiardo, fa cassa sulle pensioni e punisce chi lavora presto - "Stiamo leggendo l'ennesimo emendamento del governo alla legge di bilancio, partorito dal vertice di ieri sera. ansa.it
Manovra: Boccia, governo bugiardo su pensioni ha preso in giro italiani - "Il governo Meloni con questa manovra ha dimostrato di essere un governo bugiardo che ha preso in giro gli italiani. ansa.it
