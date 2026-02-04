Vannacci saluta la curva

Da quotidiano.net 4 feb 2026

Il generale in pensione Roberto Vannacci ha salutato la curva leghista a Firenze. Era presente un gruppo di sostenitori che lo ha accolto con entusiasmo, mentre lui si è congedato con un gesto semplice. La scena si è svolta senza tensioni, ma con una certa emozione palpabile tra i presenti.

Firenze, 4 febbraio 2026 – E dunque se n’è andato. Gip - Generale in Pensione - Roberto Vanacci ha salutato la curva leghista. “Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo”, ha affermato Vannacci. “Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

