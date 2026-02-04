Vannacci saluta la curva

Il generale in pensione Roberto Vannacci ha salutato la curva leghista a Firenze. Era presente un gruppo di sostenitori che lo ha accolto con entusiasmo, mentre lui si è congedato con un gesto semplice. La scena si è svolta senza tensioni, ma con una certa emozione palpabile tra i presenti.

Firenze, 4 febbraio 2026 – E dunque se n'è andato. Gip - Generale in Pensione - Roberto Vanacci ha salutato la curva leghista. "Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l'Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo", ha affermato Vannacci. "Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo".

Inchiesta Doppia Curva, nuovi sviluppi: la Curva Nord come "copertura mafiosa"! Le motivazioni della sentenza L'inchiesta Doppia Curva svela nuovi sviluppi sulla presenza mafiosa nella Curva Nord del Milan, evidenziando il ruolo di copertura per attività illecite tra gli ultras.

"La storia è ciclica", diceva Giambattista Vico. Ed eccoci qui: ieri Gianfranco Fini che lascia Forza Italia, oggi Roberto Vannacci che saluta Lega. Stesso copione, attori diversi.Tutti convinti di essere l'eccezione, nessuno disposto ad ammettere di essere solo l'e

Il Generale saluta Salvini e, come da molti previsto, fonda un nuovo partito: "Voglio cambiare l'Italia"

