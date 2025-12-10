Sono il primo ma sono convinto di non essere l’unico prete denuncia abusi subiti in Alto Adige da parte di un superiore

Un sacerdote in Alto Adige ha pubblicamente denunciato di aver subito abusi da parte di un superiore, segnando la prima volta in Austria in cui un religioso fa un’esperienza personale di questo tipo. La sua testimonianza apre un dibattito sulla diffusione degli abusi all’interno delle istituzioni ecclesiastiche e sulla necessità di affrontare il problema con trasparenza.

Per la prima volta in Austria un sacerdote ha dichiarato pubblicamente di essere stato vittima di abusi in ambito ecclesiale. Il caso riguarda Anno Schulte-Herbrüggen, oggi 60enne, prete della Diocesi di Innsbruck, che ha denunciato fatti risalenti a 40 anni fa, quando aveva 19 anni e si trovava presso l’Ordine Teutonico a Lana (Bolzano), in Alto Adige, agli inizi del suo percorso verso il sacerdozio. In un’intervista all’emittente pubblica Orf, Schulte-Herbrüggen ha affermato di aver deciso di parlare “ per dare coraggio agli altri ”. Ha spiegato che l’abuso avvenne nella sua stanza e che il superiore agì “in modo mirato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono il primo ma sono convinto di non essere l’unico”, prete denuncia abusi subiti in Alto Adige da parte di un superiore

