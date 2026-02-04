Vannacci contro Salvini | Io sleale? E’ lui che ha tradito le promesse dall’Ucraina alla Fornero

Vannacci attacca Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse fatte su Ucraina e riforma Fornero. In un duro intervento, l’ex militare dice che è stato il leader della Lega a cambiare posizione, promettendo una cosa e facendo l’opposto in parlamento. Vannacci non usa mezzi termini e punta il dito contro quello che chiama “slealtà” del politico.

(Adnkronos) – “Io sleale? E’ stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione. Non solo sulle armi all’Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma”. L’ex generale Roberto Vannacci lo dice a Repubblica, il giorno dopo lo strappo con la Lega, dopo che verso di lui il leader Salvini ha usato parole dure, dandogli del traditore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

