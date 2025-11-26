Dopo le regionali Lega e Fdi litigano sulla legge elettorale

Le ripercussioni della prova elettorale sulla destra arrivano subito e proprio dove la destra ha vinto, nel Veneto, e prima di tutto nel partito trionfante, la Lega. Luca Zaia registra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dopo le regionali Lega e Fdi litigano sulla legge elettorale

Argomenti simili trattati di recente

Dopo le elezioni regionali 2025 di Puglia, Campania e Veneto, il senatore del Pd Walter Verini ha risposto alle domande di Fanpage.it sul futuro del campo largo, dal programma comune alla scelta di un leader. Ora, prima delle politiche, resta solo il referendu - facebook.com Vai su Facebook

Perché dopo le elezioni regionali si parla di nuovo di legge elettorale. La sinistra dice che “Meloni ha paura di perdere”, la destra che “serve garantire la stabilità del paese”. Di @GianlucaDeRosaS Vai su X

Elezioni regionali, la Lega ha perso più di 730mila elettori. Vola FdI. La lettura controcorrente che ribalta l'esito del voto - E' vero che rispetto alle elezioni europee la Lega ha fatto il botto in Veneto, oltre il 36%, doppiando Fratelli d'Italia, dimezzando la percentuale che aveva preso nel 2024 per il Parlamento europeo. Da affaritaliani.it

Eletti FdI Veneto, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti e preferenze: seggi Consiglio con Stefani - Eletti FdI in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alberto Stefani e risultati del 2020 ... Da ilsussidiario.net

Com’è andato il derby delle regionali in Veneto tra Fdi e Lega - La coalizione di centrodestra vince con Stefani alle regionali in Veneto. Secondo policymakermag.it