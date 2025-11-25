Regionali vincitori e vinti in vista politiche 2027 E FdI pensa a una nuova legge elettorale

Uniti si stravince come sostiene esultando Elly Schlein commentando i risultati delle regionali? Posto che l’unione delle varie forze politiche è l’abc aritmetico alla base di una coalizione, e che grande differenza la fa il candidato, è ovvio, ed era chiaro prima del responso del test urne regionali, che per il centrosinistra il campo largo è condizione di partenza per giocarsi la partite delle politiche 2027, come il centrodestra in coalizione dimostra da tempo. Certo in questa tornata regionale non stravince Fratelli d’Italia della premier Meloni. Doppiato da Lega in Veneto. Solo un punto più di Forza Italia in Campania, dove Fratelli d’Italia esprime il candidato presidente centrodestra Cirielli, viceministro, ma ottiene 11. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondisci con queste news

#Benevento- Vincitori e vinti: festeggia FI con Rubano ed Errico, masticano amaro PD e FdI #Regionali #Politica #Festeggia #Mastica #Vincitori #Sconfitti #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, vincitori e vinti ?Ospitiamo Francesco Filini, responsabile programma Fratelli d’Italia e @marcofurfaro, componente della segreteria nazionale del Pd SEGUI LA DIRETTA radio24.ilsole24ore.com Vai su X

Regionali, vincitori e vinti: festeggiano Forza Italia con Rubano ed Errico, masticano amaro Pd e FdI - Celebrato su queste pagine l’indiscusso vincitore nel Sannio di questa tornata elettorale, Clemente Mastella, e la sua lista che si aggiudica due consiglieri regionali, di cui uno sarà di estrazione p ... Si legge su ntr24.tv

Elezioni regionali: Fico, Decaro e Stefani vincitori, Meloni e Conte i grandi sconfitti - Le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto si chiudono nel segno della continuità politica con la riconferma delle coalizioni uscenti. Da quifinanza.it

Regionali, Da Zaia a Vendola: vincitori e sconfitti - 624 a solo a Bari) Nichi Vendola non sarà eletto in Consiglio ... Segnala msn.com