sostenitori di vannacci a modena chiedono marcia su roma con il generale

A Modena, i sostenitori di Vannacci si sono radunati davanti al luogo dell’incontro, chiedendo una marcia su Roma. Hanno portato bandiere e slogan, gridando il nome del generale e chiedendo un cambiamento radicale. La polizia ha tenuto d’occhio la situazione, ma senza interventi immediati. La presenza degli attivisti ha creato tensione tra i passanti e gli organizzatori dell’evento.

**Modena, 4 febbraio 2026 –** Roberto Vannacci è arrivato a Modena per presentare il nuovo partito, Futuro Nazionale, e la sua euforia è stata immediata. Lo ha accolto un coro di sostenitori, tra i quali il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, che ha indossato la felpa della Decima Legio, simbolo di una fraternità ormai ormai consolidata nel movimento. La presentazione è avvenuta presso l’hotel RMH, in pieno centro abitato, dove i partecipanti hanno assistito a una cerimonia di presentazione del nuovo partito, con un clima di entusiasmo che ha visto la presenza di decine di persone che hanno atteso in fila, in attesa di entrare nella sala, dove è stato possibile seguire il passaggio dell’ex leader della Lega. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’arrivo di Roberto Vannacci a Modena ha scatenato l’entusiasmo tra i suoi sostenitori.

