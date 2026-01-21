Puglia pronto soccorso | 11 strutture su 35 coprono più della metà del servizio Quelle nelle città capoluogo Stamani il confronto tra l' assessore Pentassuglia e i responsabili per la gestione delle criticità

In Puglia, 11 su 35 pronto soccorso coprono più della metà del servizio, concentrandosi nelle città capoluogo. Questa mattina, l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia ha incontrato i responsabili delle strutture sanitarie per analizzare le criticità e definire le future strategie di gestione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi di emergenza e garantire un’assistenza più efficace ai cittadini.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina, l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, insieme al direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro e alla direttrice FF dell’Aress Lucia Bisceglia, ha incontrato i direttori generali e i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere per fare una ricognizione delle principali criticità, con l’obiettivo di mettere le basi per le azioni future. L’assessore ha comunicato che, a partire dai primi giorni di febbraio, insieme al Dipartimento e all’Aress saranno organizzate riunioni presso ciascuna azienda per approfondire le tematiche più urgenti: dalla carenza di personale fino al potenziamento dell’assistenza territoriale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Pronto soccorso: Decaro e Pentassuglia, incontro con i dirigenti delle Asl Regione PugliaIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, hanno incontrato oggi i dirigenti delle Asl e degli Irccs pubblici per discutere della gestione e delle criticità dei pronto soccorso nella regione.

