Il video di 26 secondi del generale Roberto Vannacci fa discutere sui social. È breve, ma ha già segnato una spaccatura tra il generale e la Lega. Matteo Salvini ha condiviso il video, che è diventato subito virale tra i sostenitori del partito. La clip ha fatto emergere tensioni interne e ha polarizzato gli schieramenti.

Ventisei secondi, tanto dura un video del generale Roberto Vannacci pubblicato da Matteo Salvini sui suoi profili social e rimbalzato su tutte le bacheche dei leghisti. E non solo. Ventisei secondi dove vengono mostrate tutte le contraddizioni del generale. Il video mostra Vannacci intento a rassicurare i leghisti dal palco di Pontida. “Io oggi sono qua” dice perentorio “dicevano ‘Vannacci se ne va, prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No signori, sono qua!’”. Eppure, oggi, il generale è andato via. Per sempre. Ha lasciato la Lega e ha tradito le sue promesse. Promesse fatte solennemente sul palco di Pontida, sul pratone verde, sul sacro suolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il video di 26 secondi che diventa il simbolo della rottura tra Vannacci e la Lega

Approfondimenti su Vannacci Lega

Matteo Salvini ha dichiarato che incontrerà Vannacci questa settimana, precisando che non ci sono tensioni tra lui e il generale.

Matteo Salvini ha rassicurato sulla tenuta della Lega, precisando che incontrerà Roberto Vannacci questa settimana e che non ci sono rotture tra il partito e il generale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Quarta Repubblica: Puntata del 26 gennaio Video; Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il video-omaggio di Forza Italia; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Ottava giornata: rivivi tutte le emozioni | Video | UEFA Champions League 2025/26.

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il video-omaggio di Forza ItaliaLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

I video e i nostri occhi giudici dello strazio di MinneapolisLe immagini, non solo quelle dell'omicidio di Alex Pretti, che ci portano dentro le proteste americane dove la violenza dell'Ice viene vista per quella che è, sempre più distante dalla versione uffici ... ilfoglio.it

VANNACCI VERSO L'ADDIO ALLA LEGA, OGGI ATTESO L'ANNUNCIO IL CARROCCIO: 'SE LASCIA, SI DIMETTA DA EUROPARLAMENTARE' Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del Carroccio, l'europarla - facebook.com facebook

#ugdp #Lubamba #Vannacci Secondo me non fa bene a lasciare la #Lega, non è momento giusto, non è il momento adatto. Lui però è un uomo intelligente e quindi lo seguirò: o decolleremo o affonderemo assieme. x.com