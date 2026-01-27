AGI - Un' ala tricolore, su sfondo blu, sormontata dalla scritta ' Futuro Nazionale', in bianco, sotto la scritta gialla ' Vannacci '. È questo il logo, depositato il 24 gennaio scorso, da Roberto Vannacci, secondo quanto si può vedere dal sito dell'European Union Intellectual Property Office. Vannacci, è solo un simbolo. " E’ solo un simbolo ”. Si limita a rispondere Roberto Vannacci, a proposito del simbolo ‘Futuro nazionale’ depositato all’ufficio brevetti. Il nodo Ucraina . Intanto le commissioni Affari Esteri e Difesa di Montecitorio sono convocate per domani mattina alle 8.30: dovrebbe arrivare il via libera definitivo al dl Ucraina che poi approderà nell'Aula della Camera nella settimana dal 9 al 13 febbraio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vannacci deposita il marchio "Futuro Nazionale" e agita la Lega

Approfondimenti su Vannacci Lega

Vannacci ha depositato il marchio del partito Futuro Nazionale, segnando una nuova fase politica dopo l’addio alla Lega.

Roberto Vannacci ha depositato il marchio “Futuro nazionale”, alimentando speculazioni su un possibile distacco dalla Lega e la creazione di un nuovo progetto politico di estrema destra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Vannacci deposita marchio 'Futuro nazionale', 'E' solo un simbolo'; Maltempo Sicilia, circolazione ferroviaria in ripresa: riapre la Taormina-Catania-Siracusa.

Vannacci deposita il marchio Futuro Nazionale e agita la LegaAGI - Un' ala tricolore, su sfondo blu, sormontata dalla scritta 'Futuro Nazionale', in bianco, sotto la scritta gialla 'Vannacci'. È questo il logo, depositato il 24 gennaio scorso, da Roberto Vannac ... msn.com

Vannacci deposita il marchio 'Futuro nazionale': 'È solo un simbolo'La scritta 'Futuro nazionale' su sfondo blu, in mezzo una sorta di ala con i toni del Tricolore e sotto il nome 'Vannacci'. E' questo il logo del marchio depositato dal vicesegretario della Lega, ... ansa.it

Vannacci registra il marchio «Futuro nazionale», l'addio alla Lega sembra a un passo. Lui: «Nuovo partito Solo un simbolo» x.com

Sono usciti i dati della seconda edizione dell’Osservatorio nazionale permanente “Giovani e Futuro”, promosso da Fondazione ENGIM! Come si rapporta la Gen Z al denaro Scorri il carosello per scoprire cosa emerge in tema di gestione economica e quanto - facebook.com facebook