Vannacci lascia la Lega | se fossi in Salvini mi guarderei allo specchio con commiserazione

Matteo Salvini si trova di fronte a una battuta d’arresto. Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e apre la porta a idee più dure e meno moderate. Salvini sembra amareggiato e si dice deluso, definendo il passo di Vannacci come uno “schiaffo” che mette in evidenza le difficoltà del leader leghista di tenere unito il partito. La scena politica si muove, e ora si aspetta di capire come reagirà il partito davanti a questa perdita significativa.
La delusione espressa pubblicamente da Matteo Salvini per lo schiaffo ricevuto da Roberto Vannacci con l’uscita dalla Lega verso un futuro xenofobo e fascista è penosa e mostra tutta la sua debolezza. Il capo del Carroccio se avesse un po’ di coraggio dovrebbe rimettere il suo mandato e fare autocritica per un’operazione che si può qualificare soltanto con un termine: un fallimento. Da ascrivere soltanto al gran capitano leghista. Si dice che il generale di estrema destra avrebbe detto a Salvini: “Ti voglio bene ma le nostre strade sono diverse”. Poche parole chiare per spiegare che il nostalgico Generale della X Mas ha intenzione di creare un nuovo partito, “Futuro Nazionale”, che si vorrebbe collocare alla destra di Fratelli d’Italia e della Lega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
