Vannacci lascia la Lega | a breve l’annuncio dopo l’incontro con Salvini

Roberto Vannacci si dimette dalla Lega. La decisione arriverà nelle prossime ore, dopo un incontro con Salvini. La scorsa settimana il generale aveva depositato un simbolo con scritto

Roberto Vannacci lascia la Lega. La decisione verrà formalizzata nelle prossime ore. Una settimana fa il generale aveva depositato un simbolo con su scritto "Futuro Nazionale". Mossa che aveva fatto pensare alla creazione di un proprio partito e all'imminente addio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto Vannacci lascia la Lega.

Vannacci fa paura: la verità dietro lo scontro politico

Argomenti discussi: Alta tensione nella Lega. Vannacci ci lascia? Vediamo se ha coraggio; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo.

Vannacci lascia la LegaL’ex generale e Salvini si sono visti ieri. L’europarlamentare ha da poco depositato un suo simbolo Futuro nazionale ... repubblica.it

Vannacci si smentisce e lascia la Lega, l'ufficialità attesa nel pomeriggio. Durigon: Mai deludere gli elettoriRoberto Vannacci è pronto a dire addio alla Lega. Il 24 gennaio il generale aveva depositato il simbolo di Futuro nazionale, smentendo l’ipotesi di un addio al partito di cui è stato finora ... affaritaliani.it

*su L’Altra Voce del 30-1-26 “Il generale Vannacci è un problema per voi giornalisti, non è lo è per noi della Lega”. Matteo Salvini è perentorio quando lascia la sala della Regina che ha appena ospitato la presentazione dei volumi che raccolgono gli interventi - facebook.com facebook

Cremona Sera - Vannacci lascia o raddoppia La Lega lo invita a Crema, e il Bossiano Luigi Dossena prepara le banconote Yuan..nac..cin x.com