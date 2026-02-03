vannacci lascia la lega e strappa con salvini

Roberto Vannacci ha deciso di abbandonare la Lega di Matteo Salvini. La rottura tra i due si è concretizzata dopo settimane di tensioni, e ora il generale in pensione si prepara a uscire dal partito. La decisione arriva come una sorpresa in un momento già caldo per la politica di destra, e Vannacci non ha nascosto le sue motivazioni pubblicamente. La separazione sembra definitiva e apre un nuovo capitolo per il militare e il movimento di Salvini.

Alla fine, com’era prevedibile, lo strappo si è consumato. Roberto Vannacci ha lasciato la Lega di Matteo Salvini. L’uscita del vicesegretario sarà formalizzata nelle prossime ore. L’incontro dell’autore del Mondo al contrario con il segretario-demiurgo evidentemente non è stato risolutivo. Cade così nel vuoto l’appello dell’altro vice, Claudio Durigon, che sperava in una permanenza dell’X man all’interno del Carroccio «anche perché tra pacchetto sicurezza e battaglie con i patrioti europei stiamo ottenendo risultati», aveva detto Il Giornale, aggiungendo: «Conto resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l’Italia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Matteo Salvini si dice tranquillo sulla polemica con Roberto Vannacci.

VANNACCI FUORI DALLA LEGA “SE DEVO PARLARE CON SALVINI CHIAMO LUI E VICEVERSA, NON LA STAMPA

