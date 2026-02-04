Vannacci lascia la Lega Pozzolo primo parlamentare a entrare in Futuro Nazionale | Non chiederemo permesso

Vannacci lascia la Lega e si unisce a “Futuro Nazionale”. Emanuele Pozzolo diventa il primo parlamentare ad aderire al nuovo movimento e dice che non chiederanno permesso a nessuno. Luca Zaia critica l’operazione e la definisce “il passato” per la Lega. La scissione apre una nuova fase politica e crea tensioni tra i protagonisti.

Emanuele Pozzolo, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia ed espulso dopo lo sparo di Capodanno alla Proloco di Rosazza, ha confermato che aderirà a “Futuro Nazionale”. Ai giornalisti ha dichiarato infatti che seguirà Roberto Vannacci ed è convinto che non sarà l’unico. Ha aggiunto che, secondo lui, lo faranno anche gli italiani che si aspettano fatti e non parole. “È finito il tempo di una destra che deve chiedere permesso”, ha aggiunto. Emanuele Pozzolo entra in "Futuro Nazionale" La linea politica Chi è Emanuele Pozzolo? Il commento di Luca Zaia Emanuele Pozzolo entra in “Futuro Nazionale” È Emanuele Pozzolo il primo deputato a scegliere di aderire a “Futuro Nazionale” di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo progetto, chiamato Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e si stacca anche dall’Europarlamento.

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega: la mia strada è un’altra. Salvini: deluso, esclusa un’alleanza; Vannacci lascia la Lega: Inseguo un sogno, voglio un'Italia prospera ed esclusiva. Salvini: Credevamo che da militare avesse senso dell'onore; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà.

