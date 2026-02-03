Vannacci lascia la Lega | Futuro nazionale è realtà Pronti a seguirlo Pozzolo e Furgiuele Salvini | Deluso e amareggiato

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo progetto, chiamato Futuro Nazionale. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e divergenze con il leader Salvini, che si dice deluso e amareggiato. Tra chi lo seguirà ci sono Pozzolo e Furgiuele, pronti a sostenere la sua scelta. La notizia scuote il panorama politico italiano e apre a nuovi scenari per il centrodestra.

Il panorama politico italiano registra un terremoto significativo con l’annuncio ufficiale del generale Roberto Vannacci, che ha deciso di interrompere il proprio percorso all’interno della Lega per dare vita a un progetto autonomo. La notizia, giunta il 3 febbraio 2026, segna la nascita di Futuro nazionale, un nuovo soggetto politico che promette di scuotere gli equilibri della destra italiana. Vannacci ha affidato ai propri canali social il manifesto di questa nuova avventura, sottolineando la volontà di perseguire un sogno ambizioso e di operare per un profondo cambiamento del Paese. Secondo il generale, l’obiettivo primario resta quello di restituire all’Italia una piena sovranità, puntando su concetti cardine come la sicurezza, lo sviluppo e la prosperità, cercando di mantenere una linea di condotta che lui definisce distante dai compromessi di convenienza e dalle logiche degli inciuci di palazzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

