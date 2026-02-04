Vannacci attacca Salvini e il suo partito, accusandoli di slealtà. Dice che il leader leghista promette determinate idee in pubblico, ma poi nel voto cambia posizione. Vannacci non risparmia critiche e punta il dito contro ciò che definisce tradimenti degli elettori, dalle armi a Kiev alla riforma Fornero. La situazione si fa tesa, e il confronto tra i due si fa sempre più acceso.

AGI - "Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione. Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sui principi di famiglia, e sulla legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita, invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma". Cosi' Roberto Vannacci, intervistato da 'Repubblica'. "È Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo", ha aggiunto. "È una destra vera. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vannacci: "Io sleale? Salvini tradisce elettori, dalle armi a Kiev alla Fornero"

Roberto Vannacci accusa Matteo Salvini di essere un traditore.

Il dibattito pubblico si concentra ora sulle posizioni di Salvini e Giorgetti, che hanno recentemente espresso opinioni divergenti sulle pensioni e sull'invio di armi a Kiev.

Argomenti discussi: Vannacci, il traditore è Salvini, dalle armi a Kiev alla legge Fornero; Vannacci si (s)Lega: Vado da solo. Luca Zaia: Era un corpo estraneo. Si dimetta da europarlamentare.

