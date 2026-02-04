Roberto Vannacci accusa Matteo Salvini di essere un traditore. In un’intervista a Repubblica, il generale in pensione dice che il leader della Lega e il suo partito promettono certi valori, poi cambiano idea al momento delle votazioni. Vannacci non risparmia parole e punta il dito contro Salvini, che secondo lui si sarebbe allontanato dalle proprie posizioni originali.

Roma, 4 febbraio 2025 - “Io sleale? E' stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione – sono le parole di Roberto Vannacci in un colloquio con Repubblica –. Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma. E' Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo", aggiunge l’ex generale dopo l’addio alla Lega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vannacci: “Il traditore è Salvini, dalle armi a Kiev alla legge Fornero”

Il dibattito pubblico si concentra ora sulle posizioni di Salvini e Giorgetti, che hanno recentemente espresso opinioni divergenti sulle pensioni e sull'invio di armi a Kiev.

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

