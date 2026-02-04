Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, accusandolo di tradimento. In un’intervista a Repubblica, il generale ha detto che il leader della Lega e il suo partito promuovono idee che poi non vengono votate come previsto, creando una spaccatura nella coalizione di destra. Vannacci vuole rafforzare la coalizione, ma le sue parole rischiano di alimentare nuove tensioni.

Roberto Vannacci è pronto a dare la sua versione dei fatti. "Io sleale? È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli, va in un'altra direzione" ha detto in un colloquio con Repubblica. Specificando che tali idee riguardano "Non solo le armi all'Ucraina, ma anche i principi di famiglia, e la legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vannacci: "Il traditore è Salvini. Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte"

Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la creazione di un suo partito.

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

