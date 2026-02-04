Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la creazione di un suo partito. I giornali di destra lo attaccano, chiamandolo traditore. La sua scelta divide gli alleati e scatena reazioni contrastanti. Ora si aspetta di capire come reagirà il mondo politico di fronte a questa mossa inaspettata.

La decisione di Roberto Vannacci di uscire dalla Lega per fondare un suo partito non è piaciuta ai giornali di destra. Sulle prime pagine di oggi, mercoledì 3 febbraio, Il Giornale lo definisce “Disertore” e Libero parla di “Alto tradimento”, mentre Il Tempo, parafrasando De Gregori, pronostica un buco nell’acqua: “Generale, dietro la collina non c’è niente”. C’è poco da stupirsi, considerato che i tre quotidiani sono di proprietà dell’imprenditore Antonio Angelucci, deputato proprio del Carroccio. Anche La Verità bacchetta l’eurodeputato, ma mettendo in risalto, al contrario, come la sua mossa possa finire per favorire il centrosinistra: “Volano i Vannacci, gode il Colle”, titola il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Vannacci, i giornali di destra ora lo attaccano: “Traditore”

Francesco Giubilei non ha usato mezzi termini.

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

STIA ZITTO E MI FACCIA PARLARE! Vannacci PERDE LA PAZIENZA con il giornalista prepotente.

Chi è Roberto Vannacci, il generale del mondo al contrario: figlio di soldato, il libro, i tuffi (con vestaglia) e il trampolino leghistaSpezzino di nascita, vive a Viareggio. Nel 2023 la pubblicazione del libro autoprodotto con le critiche per sessismo e omofobia, poi l’exploit alle elezioni europee. Ora lo strappo con la Lega ... lanazione.it

Vannacci, Zaia: «Un errore imbarcarlo, ci servirà da lezione». Le critiche dei leader della Lega«Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci». È durato meno di due anni il matrimonio tra ... ilmessaggero.it

Strano che da parte dei giornali e degli esponenti di destra non sia ancora risuonato, nei confronti di Vannacci, il classico e intramontabile insulto di queste occasioni: Badoglio! x.com

"Arrabbiato No. Deluso e amareggiato. La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre s - facebook.com facebook