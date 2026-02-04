L’aeroporto Marconi di Bologna si è riempito di tensione e confusione. Vannacci ha accusato Salvini di essere un traditore, colpevole di aver cambiato posizione su armi e Ucraina e di aver sostenuto la legge Fornero. La scena si è svolta tra persone che cercano di capire cosa stia succedendo, mentre il clima si fa sempre più caldo.

L’aeroporto Marconi di Bologna si è trasformato, per qualche ora, nell’insolito avamposto di una nuova fase politica tutta da decifrare. Tra gli arrivi e le partenze, è l’ex generale Roberto Vannacci a prendersi la scena, circondato dai fedelissimi del “Vannacci Mutina team” e pronto a lanciare la sua sfida dopo il fragoroso addio al Carroccio. Diretto a Modena per il primo incontro ufficiale con i suoi sostenitori, l’europarlamentare non ha usato giri di parole per ribaltare le accuse di tradimento piovute dai vertici leghisti: « Io sleale? E’ stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione », ha esordito, segnando un solco che appare ormai incolmabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci: “Il traditore è Salvini, dalle armi all’Ucraina alla legge Fornero”

Roberto Vannacci accusa Matteo Salvini di essere un traditore.

Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, chiamandolo traditore.

