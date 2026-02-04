Vannacci attacca Salvini | È lui il traditore Su armi a Kiev e legge Fornero si mette in posizione prona

Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, chiamandolo traditore. Durante un evento a Modena sulla remigrazione, l’ex generale ha criticato il leader della Lega per le sue posizioni su armi a Kiev e sulla legge Fornero, accusandolo di mettersi in posizione prona. È la prima uscita pubblica di Vannacci dopo il divorzio dal Carroccio, e ha scelto di farlo in modo deciso.

Fresco di divorzio dalla Lega, Roberto Vannacci sceglie un evento a Modena sulla remigrazione come prima uscita pubblica per lanciare il suo nuovo partito Futuro Nazionale. Ed è a Matteo Salvini che il generale dedica le sue prime parole, tutt'altro che concilianti: "Io sleale? È lui che ha tradito le promesse ", incalza Vannacci in un colloquio con Repubblica prima della conferenza. "È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione ". Così elenca i temi da lui contestati: "Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sulla legge Fornero.

