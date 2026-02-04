Il generale Vannacci ha fatto un passo falso che ora crea malumori. Dopo aver salito sul taxi della Lega, si è allontanato senza pagare. La scena ha scatenato commenti divisi, e lui si è ritrovato involontariamente al centro delle polemiche. In poche ore, è passato dall’essere un esponente militare a un simbolo di divisioni politiche.

Il generale Vannacci è salito sul taxi della Lega, ne è sceso senza pagare la corsa e in un colpo solo è diventato l’utile idiota della sinistra. Quanto può valere un partito il cui primo atto fondativo è la menzogna? La sua non è neppure una scissione, perché per definirla tale Vannacci dovrebbe avere una storia che all’interno del partito non ha mai avuto. Il generale si è messo a capo di se stesso e il suo primo messaggio è stato contro la destra. In casi come questo, vale una vecchia regola andreottiana: «Il potere logora chi non ce l’ha». E non essendo possibile una collaborazione con la sinistra (lo pomperanno su giornali e tv dei compagni solo in funzione anti-governo), uscito dalla Lega e chiusa la porta della casa del centrodestra, Vannacci è destinato a rappresentare un voto inutile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci ha fatto male i conti. È il suo mondo quello al contrario

Approfondimenti su Vannacci Lega

Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, si mostra sorprendentemente vicino a Vannacci, il generale considerato “il traditore” da alcuni.

L’associazione Il Mondo al Contrario espande la propria presenza a Ferrara con la creazione del Team ’Estense’, rafforzando il proprio impegno nel territorio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ho chiesto a Vannacci del fascismo, ma lui non ci sente: Non mi interessano violenze di Mussolini

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: La destra alle prese con la vanità di Vannacci: è una mini-scissione ma può fare molto male; Vannacci, Salvini lo scarica: il simbolo porta male .I timori di Fratelli d'Italia di scoprirsi a destra; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; Matteo Salvini. Le cinque lacrime sulla sua pelle.

Matteo Salvini. Le cinque lacrime sulla sua pelleIl generale Vannacci se ne va da dietro la collina. Un duro colpo al progetto della Lega nazionale che Salvini vuole spostare sempre più a destra. Il ... huffingtonpost.it

Vannacci, Salvini lo scarica: il simbolo porta male. I timori di FdI di scoprirsi a destraDa generale a gatto nero. «Ragazzi, il suo simbolo porta sfiga». Matteo Salvini scarica Roberto Vannacci in un Consiglio federale che sa di redde rationem. Due ore a via ... ilmessaggero.it

Nessuna preoccupazione per i vertici della Lega in merito a un possibile addio di Roberto Vannacci. Nessun nuovo partito, ha già smentito. Invenzioni dei giornalisti, materia per i troll del PD, a cui è andata male ancora una volta. Il Generale resta nella Le [vid - facebook.com facebook

#omnibus Marcello Sorgi sulla possibilità di un partito di Vannacci. Un bene o un male per Giorgia Meloni e l'attuale maggioranza di governo x.com