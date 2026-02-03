Quando Francesco Giubilei non odiava Vannacci il traditore ma offriva il suo aiuto per Il mondo al contrario contro ogni censura

Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, si mostra sorprendentemente vicino a Vannacci, il generale considerato “il traditore” da alcuni. Fino a poco tempo fa, Giubilei non nascondeva di apprezzare il suo lavoro e anche di aiutarlo, come dimostra il suo sostegno a “Il mondo al contrario” contro ogni forma di censura. Ora, invece, l’addio di Giubilei lascia molti con il dubbio su quale sia davvero il suo pensiero e quale sia il suo ruolo in questa vicenda

Tu quoque bruto Roberto. Non se lo sarebbe mai aspettato questo addio, forse, Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, il think tank di centrodestra fondato dal giornalista nel 2017. Non se la sarebbe mai aspettato Giubilei, forse, questa corsa in solitaria dell’ex generale, che nel giro di nemmeno una settimana ha diffuso il logo della sua nuova creatura politica e ha detto addio alla Lega di Salvini. «Roberto Vannacci è un traditore. Vuole mandare la sinistra al governo usando nome e logo plagiato da Nazione Futura, ma non lo permetteremo. Oltre al ricorso, faremo anche diffida», ha detto Giubilei, che ha presentato un’azione legale contro il simbolo “Futuro Nazionale” (su cui tra l’altro ci sono altri problemi ).🔗 Leggi su Open.online

Francesco Giubilei torna a criticare duramente il generale Vannacci, definendolo traditore e chiedendo pubblicamente le sue dimissioni.

Francesco Giubilei non ha usato mezzi termini.

