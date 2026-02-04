Quanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrare

Le prime stime sui sondaggi indicano che il nuovo partito di Roberto Vannacci potrebbe ottenere una percentuale di voti ancora molto bassa. Intanto, si fanno i nomi di alcune figure politiche e cittadini che potrebbero entrare nel movimento, ma nulla è ancora certo. Le discussioni sono in corso, e l’attenzione resta alta su come evolverà questa realtà politica appena nata.

Si rincorrono le voci sulle possibili adesioni a Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. Per ora le conferme sono pochissime, si guarda soprattutto ai deputati leghisti considerati più 'vannacciani'. I sondaggi sorridono: il partito potrebbe prendere circa il 3%. Ma da qui al prossimo anno molto può cambiare.

