Vannacci torna a parlare in pubblico a Modena, per la prima volta dopo aver lasciato la Lega e aver fondato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Durante l’evento, l’ex generale ha attaccato Salvini, chiamandolo “traditore”, e ha ribadito che la sua destra è quella vera. Sui sondaggi, invece, si mostra soddisfatto: “Per YouTrend siamo al 4,2%, mica male”. La sua uscita pubblica segna un passo importante nel panorama politico di queste settimane.

L'ex generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, dalla zona Arrivi dell’aeroporto Marconi di Bologna non usa mezze misure e subito attacca. «Il traditore è Salvini», le parole raccolte da Repubblica. Nel mirino: armi all’Ucraina e legge Fornero. «I miei princìpi e i miei valori rimangono fissi - ha spiegato - Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio». E ribadisce: «La mia è una destra vera, forte. Che non significa nera, ma vera». «Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione», aggiunge. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Vannacci a Modena: «È Salvini il traditore, la mia destra è vera». E sui sondaggi: «Per YouTrend siamo al 4,2%? Mica male»

Approfondimenti su Vannacci Modena

Vannacci è arrivato a Modena e ha subito dato il suo messaggio.

Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, accusandolo di tradimento.

Ultime notizie su Vannacci Modena

