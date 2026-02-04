Vannacci arrivato a Modena | È Salvini il traditore la mia destra è vera

Vannacci è arrivato a Modena e ha subito dato il suo messaggio. Dopo aver lasciato la Lega, l’ex generale ha preso parola per la prima volta in pubblico. Ha detto che Salvini è il traditore e che la sua destra è quella vera e forte, quella che lui rappresenta con il nuovo partito Futuro Nazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, curioso di ascoltare le sue parole e capire quale strada intende seguire ora.

L'ex generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro nazionale, dalla zona Arrivi dell'aeroporto Marconi di Bologna non usa mezze misure e subito attacca. «Il traditore è Salvini», le parole raccolte da Repubblica. Nel mirino: armi all'Ucraina e legge Fornero. «I miei princìpi e i miei valori rimangono fissi - ha spiegato - Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio». E ribadisce: «La mia è una destra vera, forte. Che non significa nera, ma vera». «Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione», aggiunge.

