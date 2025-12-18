Le tensioni sugli asset russi congelati mettono in crisi l’unità dell’UE, mentre la presidente von der Leyen si ferma nel dibattito. Oggi si decide, ma le divisioni tra i 27 paesi rischiano di compromettere una risposta coesa. La gestione dei finanziamenti all’Ucraina si fa sempre più complessa, rivelando le fragilità di un’Unione sotto pressione.

© Lanotiziagiornale.it - Gli asset russi mandano in tilt l’Ue: ora anche von der Leyen frena

Oggi si deve decidere. O, almeno, si dovrebbe. Perché l’Ue è andata in tilt sui finanziamenti all’Ucraina, con l’uso degli asset russi congelati che divide i 27. Tanto più che gli Stati Uniti continuano il pressing su Bruxelles per evitare l’utilizzo dei beni di Mosca. Il problema è sempre più evidente, con diversi Paesi (tra cui l’Italia) contrari. E qualche dubbio arriva anche dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che questa mattina è sembrata molto più titubante che negli scorsi giorni. Gli asset russi mandano in tilt l’Ue. Von der Leyen ha messo in chiaro la situazione: “ Se ricorriamo al prestito basato sulle riparazioni, il rischio deve essere condiviso da tutti noi: è una questione di solidarietà, un principio fondamentale dell’Unione europea”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena

Leggi anche: Zelensky vede Meloni: “Abbiamo parlato anche di asset russi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli asset russi mandano in tilt l’Ue: ora anche von der Leyen frena - L'Ue in confusione sull'uso degli asset russi, lo scontro interno al Consiglio prosegue e anche von der Leyen ora frena. lanotiziagiornale.it