Vannacci non le manda a dire e attacca duramente Salvini. Dopo la separazione, il generale dice che il leader leghista ha cambiato rotta e ora si inchina, mentre per lui il vero traditore è proprio lui. Le parole sono pesanti e il confronto tra i due si fa sempre più acceso.

"Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo", dure le parole di Vannacci dopo la separazione Vannacci ha creato un terremoto in casa Lega: a pochi giorni dalla nascita del partito Futuro Nazionale, ieri, 3 febbraio, l’ex generale ha annunciato di lasciare la coalizione. Ha spiegato che il partito di Matteo Salvini non rispecchia più i suoi valori e questo suo nuovo movimento tenderà molti di più a destra rispetto a Lega e Fratelli d’Italia. La reazione da parte di Matteo Salvini non si è fatto attendere, dichiarandosi deluso e paragonandolo a Fini. Adesso, a poche ore di distanza dalle dichiarazioni del Ministro, Vannacci gli ha risposto attraverso un’intervista a Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci duro contro Salvini: “Il vero traditore è lui”

Roberto Vannacci accusa Matteo Salvini di essere un traditore.

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

Addio Vannacci, Salvini affonda contro il generale: Un partito non è un taxiMatteo Salvini commenta l’addio di Roberto Vannacci alla Lega con parole durissime. Accuse di scarsa lealtà, amarezza politica e il messaggio: Gli uomini passano, le idee restano. Lo sfogo di Matteo ... msn.com

Salvini: L’addio di Vannacci? Oggi la Lega è più forte. Ho visto tanti ingrati passare da quiIl leader della Lega chiude il caso Vannacci: Gli abbiamo spalancato le porte quando tutti lo attaccavano, il ringraziamento è stato arrivederci ... ilfattoquotidiano.it

Il generale Vannacci se ne va da dietro la collina. Un duro colpo al progetto della Lega nazionale che Salvini vuole spostare sempre più a destra. Il partito del nord non festeggia, ma poco ci manca, e ora torna a fare la voce grossa nel partito. Il capogruppo all - facebook.com facebook

"Arrabbiato No. Deluso e amareggiato". #MatteoSalvini non ha usato giri di parole e ha commentato l'uscita di #RobertoVannacci dalla #Lega x.com