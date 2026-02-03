Vannacci alla Lega | Vado avanti da solo Futuro Nazionale è realtà Salvini | Credevo fosse leale chi ha indossato una divisa

Roberto Vannacci rompe con la Lega e annuncia di andare avanti da solo. In un messaggio chiaro, dice che Futuro Nazionale è ora una realtà concreta. Matteo Salvini, invece, commenta con una punta di sorpresa, ricordando che chi ha indossato una divisa dovrebbe essere più leale. La separazione tra l’ex generale e il partito di Salvini si fa sempre più netta.

ROMA – Roberto Vannacci dice addio alla Lega. E annuncia: “Proseguo la mia strada da solo”, ammettendo che il simbolo “Futuro Nazionale da oggi è una realtà”. Il ‘c’eravamo tanto amati’ tra il generale e Matteo Salvini che l’ha arruolato e promosso vicesegretario a tempo di record, è finito. Male. Non c’è stato un duello frontale, stile il “che fai mi cacci?” urlato da Gianfranco Fini a Berlusconi, ma il richiamo all’ex leader di An è inevitabile. Salvini lo dice apertamente e affonda il colpo imputando a Vannacci il tradimento della parola data e l’onore macchiato. E gli ricorda: “Un soldato non abbandona mai il proprio posto”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

