Vannacci lascia la Lega | Vado avanti da solo Salvini | Farà come Fini

Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di andare avanti da solo. Ha annunciato che proseguirà la sua strada senza il partito di Salvini. Dopo aver rinunciato alla carriera militare e aver ottenuto un seggio a Bruxelles, il generale rompe gli schemi e si presenta come figura indipendente. Salvini, invece, commenta con un sorriso che farà come Fini, lasciando intendere che non si sorprende più di queste scelte. La sua decisione crea scompiglio e apre una nuova fase nella politica locale e non solo.

«Proseguo per la mia strada da solo». Rompe le righe, il generale. E dopo aver appeso le stellette al chiodo in favore di un seggio a Bruxelles, dov'era sbarcato sull'onda di oltre 500mila preferenze incassate sotto le insegne della Lega, dice addio al Carroccio per tentare l'avventura in solitaria. «Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci», annuncia Roberto Vannacci. La scommessa dell'autore del Mondo al contrario si chiama Futuro Nazionale. Il simbolo c'è già: è quello che occhieggia alla fiamma tricolore su fondo blu rivelato nei giorni scorsi, anche se l'ormai ex vicesegretario leghista aveva assicurato che non sarebbe stato il logo di un nuovo partito.

