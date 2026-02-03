Vannacci lascia la Lega | Proseguo la mia strada da solo Salvini | Sono deluso

Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato la Lega. In un messaggio sui social, il generale ha scritto che continuerà il suo percorso da solo, con l’obiettivo di lasciare un Paese migliore ai propri figli. Matteo Salvini ha risposto con delusione, senza commentare ulteriormente. La decisione di Vannacci si aggiunge alle tensioni tra lui e il partito.

Il dado è tratto: Roberto Vannacci lascia la Lega. "Proseguo per la mia strada da solo - scrive sui propri canali social - con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà". E prosegue: "Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

Vannacci lascia la Lega, sui social sentiment positivo solo per il 21,4%Dal Report di Spin Factor in esclusiva per Adnkronos emerge una dinamica potenzialmente regressiva sul piano del consenso personale per il generale, non percepito come leader. Per Salvini sentiment po ... adnkronos.com

Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminenteRoberto Vannacci lascia la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel Consiglio federale del partito, in calendario a Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio. tpi.it

#Vannacci lascia la #Lega, Luca #Zaia: "Non sono sorpreso. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, neanche un anno, è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un altro progett x.com

ULTIM'ORA - Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminente >>> https://url-shortener.me/APPA - facebook.com facebook