Denunciati due fratelli per furti seriali nei centri commerciali | bottino da oltre quattromila euro

Due fratelli catanesi di 60 e 61 anni, entrambi venditori ambulanti e già noti alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Gravina di Catania con l’accusa di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

