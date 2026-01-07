Lotteria Italia sei vincite da 20mila euro nel Vallo di Diano

Nel Vallo di Diano, nel Salernitano, sei biglietti della Lotteria Italia sono stati venduti e hanno ottenuto un premio di 20.000 euro ciascuno. La notizia sottolinea la presenza di numerosi premi nella regione e la partecipazione attiva dei cittadini alla manifestazione. Questi risultati testimoniano l’interesse e la partecipazione locale alla tradizionale lotteria nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono sei i biglietti della Lotteria Italia venduti nel Vallo di Diano, nel Salernitano, tutti premiati con 20mila euro ciascuno. Cinque dei sei fortunati tagliandi sono stati acquistati a Sala Consilina, mentre il sesto è stato venduto a Montesano sulla Marcellana. Un colpo di fortuna che ha portato vincite per un totale di 120mila euro nella zona, suscitando grande curiosità tra i residenti circa l’identità dei vincitori e i punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati. Al momento non sono state rese pubbliche informazioni ufficiali sui singoli premiati, ma l’attesa nella zona cresce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotteria Italia, sei vincite da 20mila euro nel Vallo di Diano Leggi anche: Pioggia di premi nel Vallo di Diano: sei biglietti vincenti della Lotteria Italia Leggi anche: Lotteria Italia: un biglietto da 50mila e uno da 20mila euro venduti nel Padovano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Primo premio da 5 milioni a Roma, ecco gli altri premi milionari. Quello da 300 mila euro ad Auronzo di Cadore; Lotteria Italia premi 2026: l'estrazione del 6 gennaio. A Roma venduto il biglietto da 5 milioni; Lotteria Italia: domani l'estrazione e come verificare le vincite; Lotteria Italia, a Roma i 5 milioni di euro: biglietto T270462. Qui tutti i tagliandi vincenti. Lotteria Italia, l’elenco dei biglietti estratti e come verificare le vincite - Si sono svolte le estrazioni della Lotteria Italia, con più di 300 biglietti vincenti e premi fino a 5 milioni: come si verificano le vincite ... quifinanza.it

Lotteria Italia, sei vincite da 20mila euro nel Vallo di Diano - Sono sei i biglietti della Lotteria Italia venduti nel Vallo di Diano, nel Salernitano, tutti premiati con 20mila euro ciascuno. ansa.it

Lotteria Italia: a Jerzu venduto un biglietto da 1,5 milioni di euro - Il fortunato vincitore si porta a casa 1,5 milioni di euro con un tagliando acquistato a Jerzu. ansa.it

Lotteria Italia, vinti 50 mila euro a Marsala: in Sicilia premi per 330 mila euro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.