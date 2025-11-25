Fara San Martino domenica l’ultimo saluto a Paolo Cocco | l' alpinista morto travolto da una valanga in Nepal

Chietitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terranno domenica 30 novembre, alle ore 15, nella chiesa di San Remigio, i funerali di Paolo Cocco, il 41enne originario di Fara San Martino tragicamente scomparso il 3 novembre scorso sull’Himalaya, travolto da una valanga durante un’escursione.Il paese si prepara a rendere omaggio a Paolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Meteo FARA SAN MARTINO Oggi - Meteo Fara San Martino di Domenica 30 Marzo A Fara San Martino oggi sarà una giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite. Come scrive ilmeteo.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Estate di San Martino e tempo stabile per tutta la settimana - Estate di San Martino e tempo stabile per tutta la settimana (Fonte Ansa) - Si legge su blitzquotidiano.it

Che tempo farà nel weekend: ancora maltempo, poi Estate di San Martino in anticipo - Le condizioni meteo sull’Italia continuano a essere instabili, con maltempo e piogge diffuse previste per oggi e domani, soprattutto al Centro e al Nord- Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Fara San Martino Domenica