Fara San Martino domenica l’ultimo saluto a Paolo Cocco | l' alpinista morto travolto da una valanga in Nepal

Si terranno domenica 30 novembre, alle ore 15, nella chiesa di San Remigio, i funerali di Paolo Cocco, il 41enne originario di Fara San Martino tragicamente scomparso il 3 novembre scorso sull’Himalaya, travolto da una valanga durante un’escursione.Il paese si prepara a rendere omaggio a Paolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

