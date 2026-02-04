Valanga sul Monte Lussari un morto a Tarvisio

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sul Monte Lussari, a Tarvisio, travolgendo una persona. Purtroppo, nonostante i soccorsi, l’uomo è morto sul posto. La neve si è staccata a circa 1600 metri di quota, creando situazioni pericolose per chi si trovava in zona. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre si cercano di capire le cause dell’evento.

(Adnkronos) – Una persona è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, travolta da una valanga staccatasi a circa 1600 metri di quota sul Monte Lussari, a Tarvisio (Udine). L’allarme è scattato poco dopo le 16.30, mobilitando le squadre del Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, della Guardia di finanza e il personale sanitario del Sores. A causa del meteo avverso l’elicottero non è potuto decollare e i soccorritori si sono portati sul posto usando gli impianti di risalita della località turistica. Per la giornata di oggi Aineva aveva diramato un'allerta valanghe rossa di grado 4 (forte) sul Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione proprio per la Val Canale, dove si trova la zona di Tarvisio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Monte Lussari Udine, valanga sul Monte Tiarfin: morto escursionista Questa mattina un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Tiarfin, tra Casera Razzo e Casera Chiaverin, nel comune di Sauris. Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista: il corpo ritrovato sotto un metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una persona sepolta dalla slavina Due valanghe si sono staccate nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne dell’Alto Friuli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Monte Lussari Argomenti discussi: Ancora una valanga in Friuli, persona travolta dalla neve. Valanga sul Lussari, un morto. Elicotteri bloccati dal maltempo. Quarto distacco (e seconda vittima) in pochi giorniTARVISIO (UDINE) - Ancora una vittima a causa di una valanga sui monti friulani. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio tra il ... ilgazzettino.it Valanga sul Lussari, un disperso. Elicotteri bloccati dal maltempoTARVISIO (UDINE) - Ancora una valanga sui monti friulani. Il distacco è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio tra il Monte Prasnig e il Monte Santo ... ilgazzettino.it Valanga sul Monte Lussari, con una persona travolta fra gli alberi. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.