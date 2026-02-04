libera concorrenza tajani condivide la linea usa sui minerali critici

Il ministro Tajani si schiera con gli Stati Uniti sulla questione dei minerali critici. Durante un incontro ufficiale, Tajani ha confermato di condividere la linea americana, evidenziando l’importanza di rafforzare le filiere di approvvigionamento e di puntare su una maggiore sicurezza delle materie prime. La discussione sulla strategia industriale si fa sempre più centrale per l’Italia, che cerca di mantenere il passo nel confronto globale.

Il nuovo e imprescindibile dibattito su materie prime, sicurezza delle filiere e strategie industriali occidentali legate alla difesa vede l’Italia protagonista. È significativa l a presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani a Washington in occasione della coalizione internazionale sui minerali critici. Cinquanta Paesi, tra cui Regno Unito, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, India, Corea del Sud, Israele (oltre all’Ue rappresentata commissario europeo Stéphane Séjourné ) hanno deciso di non foraggiare più uno status quo che, di fatto, è incorniciato nel monopolio cinese. Per cui il partenariato transatlantico sui minerali critici ha due obiettivi: da un lato dare una svolta vera, seppur tardiva, alle prospettive industriali e dall’altro cementare anche in questo dossier l’iniziativa congiunta Ue-Usa, con sullo sfondo le relazioni con Paesi terzi, in particolare l’Africa, l’Indo-Pacifico e l’America Latina. 🔗 Leggi su Formiche.net

