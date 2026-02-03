Tajani negli Usa per iniziativa multilaterale sui minerali critici

Domani a Washington si tiene la prima Conferenza ministeriale dedicata a rafforzare e diversificare le catene di approvvigionamento di minerali critici e terre rare. Il ministro degli Esteri italiano, Tajani, partecipa all’iniziativa multilaterale promossa dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. L’obiettivo è coordinare gli sforzi internazionali per garantire risorse fondamentali per l’industria e la tecnologia, in un momento in cui la domanda cresce e le tensioni sul fronte delle forniture si fanno più vive.

Washington, 3 feb. (askanews) – Domani, 4 febbraio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ospiterà "la prima Conferenza ministeriale per promuovere sforzi collettivi volti a rafforzare e diversificare le catene di approvvigionamento di minerali critici e terre rare". L'obiettivo è quello di delineare un'alleanza strategica su questi minerali, essenziali per la produzione di veicoli elettrici, semiconduttori e componenti altamente sensibili per i settori della ricerca e della difesa, la cui estrazione e commercializzazione è oggi in buona parte nelle mani della Cina: "Questo incontro storico – ha scritto il Dipartimento di Stato

