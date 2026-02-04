Urso | strategia verde per l’industria è essenziale per sfide future

Il ministro Adolfo Urso ha affrontato il problema dell’industria italiana in crisi ma anche in fase di transizione. A margine dell’evento “L’Italia in Cantiere”, organizzato da Legambiente, Urso ha sottolineato l’importanza di una strategia chiara per la svolta verde e digitale. Senza una pianificazione precisa, ha avvertito, il Paese rischia di perdere terreno rispetto ad altre nazioni europee.

**Un'industria in crisi, ma anche in transizione: Urso spiega come affrontare la svolta green e digitale** A margine dell'evento "L'Italia in Cantiere", organizzato da Legambiente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha lanciato un appello urgente: **la transizione verde e digitale dell'industria italiana richiede una strategia precisa**, se non si vuole che il Paese perda posizione nei confronti dell'economia europea. La notizia, emerse in un momento di crescente tensione tra l'ambiente e l'industria, tocca un tema cruciale per l'attuale governo: la definizione di un piano strategico per il futuro economico dell'Italia, in grado di rispondere alle nuove esigenze ambientali, tecnologiche e internazionali.

