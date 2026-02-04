Un'auto si schianta contro un albero in zona residenziale a Fornovo di Taro. L’incidente si è verificato alle 20:15 di martedì lungo la via Nazionale, lasciando un uomo in condizioni critiche. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato il ferito in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Un uomo è stato ricoverato in condizioni gravi dopo un violento impatto tra la sua auto e un albero lungo la via Nazionale a Fornovo di Taro, intorno alle ore 20:15 di martedì 3 febbraio 2026. L’incidente si è verificato in una zona residenziale, dove la strada, fiancheggiata da case e giardini, si addentra in un tratto poco illuminato, reso ancora più pericoloso dalle basse nuvole che coprivano il cielo e dal freddo pungente della sera. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’auto, un veicolo di medie dimensioni, ha perso il controllo in un tratto rettilineo poco prima dell’incrocio con via Roma, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo ricoverato in condizioni gravi dopo l’urto contro un albero con la vettura in zona residenziale

Approfondimenti su Fornovo di Taro

Una serata che sembrava semplice si è trasformata in un episodio grave.

Un uomo di 43 anni è stato aggredito a colpi di bastone in strada a Copertino, nel Salento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fornovo di Taro

Argomenti discussi: Sparatoria Rogoredo, l’aggressore ricoverato in condizioni gravissime; ? Come sta l'artigiano caduto da 5 metri d'altezza mentre puliva un fienile - BresciaToday; Muore in ospedale il detenuto che aveva tentato il suicidio nel carcere di Bari; Sparatoria a Rogoredo, l’uomo ferito è in condizioni gravissime.

Sparatoria a Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Era stato controllato 3 volte in 3 giorniGli investigatori della Questura di Milano stanno ricostruendo gli ultimi movimenti di Liu Wenham, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni p ... ansa.it

Milano, chi è l'uomo in fin di vita dopo la sparatoria a RogoredoÈ in condizioni gravissime il 30enne di nazionalità cinese che ieri a Milano ha rubato una pistola a un vigilante e poi l'ha usata contro la Polizia che ha risposto al fuoco. Colpito alla testa e a un ... tg24.sky.it

Il colpevole del petardo contro Audero non è l’uomo già ricoverato per la perdita di tre dita, ma apparterrebbe al gruppo ultras “Viking” È arrivato oggi l’”arresto differito” per il responsabile del lancio della bomba carta che ha messo in pericolo il portiere Em - facebook.com facebook

Petardo Cremona, arrestato ultras Inter: non è l'uomo ricoverato. Accusato di... x.com