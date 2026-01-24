Aggressione a Copertino | 43enne ricoverato in gravi condizioni dopo un pestaggio a colpi di bastone

Un uomo di 43 anni è stato aggredito a colpi di bastone in strada a Copertino, nel Salento. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Vittima colpita in strada. Un uomo di 43 anni è stato picchiato in strada a Copertino, nel Salento. La vittima è stata immediatamente trasferita in ospedale in condizioni critiche e attualmente si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'aggressione e l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente al volto e al corpo con un bastone di legno nella serata di ieri, 23 gennaio. Dopo il pestaggio, la vittima è stata abbandonata in strada. L'allarme è stato dato da due residenti della zona, che hanno notato l'uomo ferito.

