Uomo di 72 anni condannato a rimanere ai domiciliari dopo aver chiesto di andare in carcere

Un uomo di 72 anni, malato e senza via d’uscita, ha chiesto di essere portato in carcere. La giudice, ascoltandolo, ha deciso di condannarlo ai domiciliari, ritenendo che la sua richiesta fosse più un segno di debolezza che un gesto criminale.

**Un uomo di 72 anni, malato e isolato, chiede di andare in carcere. La giudice lo ascolta e decide che la sua richiesta è un atto di debolezza, non un atto criminale.** Mercoledì 4 febbraio 2026, a Messina, il Tribunale di Sorveglianza ha accolto una richiesta strana, ma non meno umana: l'assoluzione dall'accusa di evasione dai domiciliari per un uomo di 72 anni, residente nel sud della città, che ha dichiarato di preferire andare in prigione. L'uomo, originario di una zona povera e isolata della città, era finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Aveva ottenuto la misura alternativa ai domiciliari, con un regime rigoroso: soli due ore ogni due giorni di permessi per andare fuori casa.

